شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «هيئة الفضاء» يشيد بجهود سفير أستراليا والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء اليوم، سفير أستراليا لدى المملكة ومبعوثها لدى منظمة التعاون الإسلامي رضوان جدوت، الذي ودّع سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة. وأشاد سموّه بجهود السفير في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، متمنياً له التوفيق والنجاح.

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