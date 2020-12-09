2020-12-09

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت الهيئة المنظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أنها وقعت ضحية هجوم إلكتروني قبل أسابيع على إعلانها الموافقة على لقاحي كورونا.

بينما تحدثت مصادر مطلعة عن وقوع هجوم إلكتروني في أوروبا استهدف وثائق مرتبطة بلقاح فايزر.

وأكدت وكالة الأدوية الأوروبية ومقرها أمستردام إجراء تحقيق في الحادث، لكنها لم تكشف متى حصل الهجوم بالتحديد ولم تعط تفاصيل حول ما تم استهدافه.

وقالت: “وكالة الأدوية الأوروبية تعرضت لهجوم إلكتروني”، موضحة أنها “سارعت إلى بدء تحقيق شامل بتعاون وثيق مع أجهزة تطبيق القانون وكيانات أخرى ذات صلة”.

وتابعت: “لا يمكن للوكالة أن تعطي تفاصيل إضافية فيما التحقيق مستمر، وسيتم توفير المزيد من المعلومات في الوقت المناسب”.

