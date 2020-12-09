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شرطة مهد الذهب تطيح بـ6 وافدين سرقوا مولدات وبطاريات بمليون و100 ألف ريال
متابعات الخليج 365 - مهد الذهب
تمكنت شرطة محافظة مهد الذهب من القبض على تشكيل عصابي مكون من ستة أشخاص؛ أربعة من الجنسية السودانية واثنين من الجنسية الهندية والباكستانية، قاموا بسرقة عدد 11 مولدًا كهربائيًّا و13 مشعة وعدد ثماني بطاريات تابعة لأحد المشاريع بالمحافظة، تقدر قيمتها بمبلغ 1,100,000 ريال.
وأوضحت شرطة محافظة مهد الذهب أنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة اختصاصًا.
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