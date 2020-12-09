مريض بمستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف يقفز من الطابق الثالث.. والجهات الأمنية تحقق

قفز أحد المرضى المنومين بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، من الطابق الثالث بالمستشفى إلى الأول.

وقالت مديرية الشؤون الصحية بالطائف، في بيان صادر عنها الأربعاء، إن أحد المرضى المنومين بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي من إحدى الجنسيات استخدم طفاية حريق وقام بتكسير الزجاج, وقفز من الطابق الثالث إلى الأول.

وأشارت صحة الطائف إلى أن المستشفى سارع إلى إبلاغ دفاع العمليات الموحدة, التي حضرت إلى المستشفى وأنزلت المريض إلى قسم الطوارئ لتلقي العلاج اللازم من الإصابات البسيطة التي تعرض لها.

وأوضحت أن تطاير الزجاج أدى إلى اإصابة عامل نظافة بجروح بسيطة، فيما تولت الجهات الأمنية التحقيقات اللازمة.