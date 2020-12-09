الربيعة: إنجاز مشاريع مكة وفق المعايير

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أهمية إنجاز جميع المشاريع وفق المعايير المعتمدة، للإسهام في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة بمنطقة مكة المكرمة.

جاء ذلك خلال تفقده أمس، سير العمل في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، حيث عقد اجتماعاً خلال الزيارة بالمدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ومساعديه، واستعرض خلاله المشاريع المُنجزة والمشاريع الجاري تنفيذها بصحة مكة المكرمة.

واطلع الربيعة على عدد من المرافق والمنشآت الصحية في مكة المكرمة، ورافقه في الجولة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل مطير وعدد من قياديي الصحة.