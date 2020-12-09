100 ألف مستفيد من حملة نجران تناديك

بلغ عدد المستفيدين من حملة نجران تناديك التطوعية، أكثر من 100 ألف مستفيد من 102 مبادرة، نفذت في 176 موقعا، بعدد ساعات يقدر بأكثر من 40 ألف ساعة تطوعية، بمشاركة ثلاث جمعيات متعاونة.

وأوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية في نجران، أن عدد المتطوعين في الحملة بلغ 483 متطوعا، 291 من الذكور، و192 من الإناث.

وأشارت إلى أن عدد المستفيدين من المبادرات العلاجية بلغ 17569 شخصا، فيما بلغ عدد تطعيمات الإنفلونزا 9890 تطعيما، إضافة إلى 1200 مستفيد من الرعاية المنزلية، وإجراء 15 عملية جراحية، و120 وحدة تبرع دم، والمبادرات الوقائية، بينت الصحة أن عدد المستفيدين من الفحص ونقاط الفرز بلغ أكثر من 100 ألف مستفيد، ومن التوعية والتثقيف أكثر من 80 ألف مستفيد، إضافة إلى نحو 11 ألف مستفيد من فحص وتوعية برنامج مرضى السكري، و2790 مشاركا في الأنشطة الرياضية «المشي»، إلى جانب 1090 متدربا على الإسعافات الأولية، ولفتت إلى أنه في مبادرات الخدمات المساندة، وبلغ عدد المستفيدين من الدعم النفسي 19517 مستفيدا، ونحو 13 ألف مستفيد من مبادرات تحسين تجربة المريض.