ترميم 12 منزلا لمستفيدي خيرية نجران

أنهت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران، المرحلة الرابعة من الصيانة التطوعية لترميم منازل المستفيدين، بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. وأوضح مدير الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران عبده عطيف، أن الجمعية أنهت المرحلة الرابعة من ترميم منازل المستفيدين، بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، من خلال ترميم 12 منزلا شملت أحياء أبالرشاش وحي الفهد وحي الأملاح وحي الخالدية، وتكفلت الجمعية الخيرية بدعم تكاليف الصيانة بمبلغ 65 ألف ريال، مشيرا إلى أن برنامج الصيانة التطوعية، يهدف إلى إعانة ذوي الدخل المحدود، وصيانة منازلهم، وتوفير وسائل السلامة، ونشر ثقافة التطوع، ومنح خريجي المؤسسة العامة للتدريب فرصة مزاولة المهن، وتطبيقها على أرض الواقع.



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