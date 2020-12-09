مشروع نظام الكهرباء تحت مجهر الشورى

بمشاركة وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، ناقشت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى برئاسة فيصل آل فاضل، أمس، مواد مشروع نظام الكهرباء، وأبرز التحديات التي تواجه هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج للعمل على تطوير قطاع الطاقة في المملكة.

كما عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى، اجتماعاً لها برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن، لمناقشة المرئيات المتعلقة بتقريرها تجاه تقرير الأداء السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للعام المالي 1440/‏ 1441، تمهيداً لرفع وجهة نظرها وتوصياتها أمام المجلس في إحدى الجلسات القادمة.

وأوضح المذن أن اللجنة خلال الاجتماع استعرضت وجهة نظرها في شأن مداخلات أعضاء المجلس التي أثيرت أثناء مناقشة تقريرها في شأن التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، الذي درسته في وقت سابق، ومدى مواءمة ما أثير ضمن مرئياتها وتوصياتها النهائية.

وأكد رئيس اللجنة أن الاجتماع استعرض أداء المركز خلال عام التقرير، مشيراً إلى أن المركز يختص بدراسة القضايا والظواهر ذات الشأن الاجتماعي في المملكة، حيث يهدف المركز إلى إيجاد الحلول للمشكلات والظواهر الاجتماعية.

ويعنى المركز بدراسة وتحليل القضايا والظواهر الاجتماعية وتقديم الرؤى والاقتراحات بشأنها، وتزويد الجهات المعنية بنتائج بحوثه ودراساته وإحصاءاته التي تساعد على وضع الخطط واتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية الاجتماعية المختلفة.