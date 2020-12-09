13 ألف موظف تركوا الخدمة 93.7 % منهم سعوديون

النسبة الأعلى
كشف التقرير الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن أن إجمالي الموظفين الذين تركوا الخدمة للعام الماضي من الذكور بلغ 8710 موظفين بنسبة 66.4 % منهم 8249 سعوديون، و461 غير السعوديين، أما الموظفات النساء فبلغ عددهن 4406 موظفة بنسبة 33.6 % منهم 4035 مواطنة و371 غير سعودية، في حين جاءت النسبة الأعلى من المواطنين والمواطنات الذين تركوا الخدمة للعام الماضي بسبب التقاعد المبكر بـ5427، منهم 2924 مواطناً و2503 مواطنات، تلاهم الذين بلغوا سن التقاعد بـ4736، منهم 3673 مواطناً و1063 مواطنة، ثم المتوفون بـ719 للرجال 553 وفاة، و166 للنساء.
السن النظامية
بلغ عدد غير السعوديين 648 ممن تم إنهاء عقده، أو استقال، 106 إنهاء عقد متعاقد لإحلال سعودي، ثم 65 إنهاء عقد متعاقد لبلوغه السن النظامية في حين توزع غير السعوديين الذين تركوا الخدمة على 36 جنسية منها 266 مصرياً، ثم السودان بـ117، ثم الهند بـ109 موظفين.
ووفقاً للتقرير جاءت أعلى نسبة في أعداد الذين تركوا الخدمة خلال شهر رجب 4157 موظفاً وموظفة بنسبة 31.7 % منهم 4114 سعوديا، و43 غير سعوديين، ثم شهر ذي الحجة بـ3895 بنسبة 29.7 %، منهم 3669 سعوديا، و226 غير سعوديين.
إجمالي من ترك الخدمة
12284 السعوديون93.7 %
832 غير سعوديين6.3 %
8710 الذكور66.4 %
4406 الإناث33.6 %
13116
موظفاً
أسباب ترك الخدمة للسعوديين
5427
تقاعد مبكر
4736
تقاعد
214
تقاعد لعجز
4
تقاعد بأمر
21
استبعاد متدرب - دارس
719
وفيات
618
استقالة
4
إعفاء بأمر
14
إلغاء قرار تعيين
11
انتهاء خدمة
21
إنهاء تعاقد
3
إنهاء خدمة
338
إنهاء خدمة، لنقله لنظام آخر
2
إنهاء عقد - استقالة متعاقد
7
طي قيد
145
المفصولون
غير السعوديين
خلال الأشهر
634محرم
337صفر
373ربيع أول
350ربيع ثانٍ
994جماد الأول
578جماد آخر
4157رجب
491شعبان
472رمضان
493شوال
342ذوالقعدة
3895ذو الحجة
36
جنسية
461
الذكور
371
إناث
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