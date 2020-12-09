إشراك كافة الجهات في تحديث الأطلس

تنفذ هيئة المساحة الجيولوجية حالياً المرحلة الأولى من مشروع تحديث الأطلس العام للمملكة، والذي يهدف إلى إمداد الطبعة الثانية بمعلومات حديثة ودقيقة وجودة عالية باستخدام الحقائق والإحصاءات الواقعية المتاحة بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة على مستوى المناطق.

خرائط جيومكانية

طالب مجلس الشورى‬ الهيئة خلال مناقشته التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1439/‏1440، بمتابعة ما يُنشر في المواقع الإلكترونية والمجلات والنشرات المتخصصة، والتأكد من صحة ما يرد فيها عن المملكة في مجال المساحة والحدود وطبوغرافية المملكة.

وقالت الدكتورة سلطانة البديوي، خلال مناقشة المجلس للتقرير، إن هناك ارتباطاً وثيقاً بين الخرائط «الجيومكانية» وبين التنمية المستديمة، مطالبة الهيئة العامة للمساحة بإصدار «أطلس السعودية» على أن يكون بمتناول المواطنين للاستفادة منه في أوجه التنمية المتعددة.

تحديث الخرائط

طالب عضو ‫الشورى‬ الأمير الدكتور خالد آل سعود الهيئة العامة للمساحة بالاهتمام بجوانب أخرى أكثر أهمية من مشروعها لجمع الأسماء الجغرافية للمملكة، مشيراً إلى ضرورة تخصيص أعمال الهيئة وإنتاج الخرائط وبيعها، بينما ‏لفت عضو الشورى‬ الدكتور وائل الإدريسي إلى أهمية أن تعمل الهيئة العامة للمساحة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني لتحديث الخرائط التي تظهر المملكة.

ما هو الأطلس؟

كتاب يحتوي على مجموعة خرائط جغرافية

يحتوي على خرائط للعالم أو لدولة ما أو تقسيم إداري أصغر

هناك أطالس تاريخية تحتوي على خرائط قديمة

يتميز عديد من الأطالس بإحصاءات جيوسياسية واجتماعية

تجري محاولة إحلال الأطلس الإلكتروني بدلاً من الورقي

سبب التسمية

جاءت في سياق جغرافي عام 1595، عندما نشر الألماني جيراردوس مركاتور كتابه الذي سماه «أطلس التأملات الكونية».