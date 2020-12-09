السيطرة على مريض قفز من الدور الثالث بتخصصي الطائف

سيطرت فرق الدفاع المدني والشرطة، على مريض قفز من الدور الثالث بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف بعد تشخيص حالته بارتفاع شديد في ضغط الدم.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف سراج الحميدان، أنه تم إبلاغ العمليات الموحدة فور وقوع الحادث، وباشرت فرق الدفاع المدني وتمت السيطرة عليه من قبل الدفاع المدني والشرطة وإنزاله بواسطة الوسادة الهوائية.

وبين الحميدان أن المريض أدخل لقسم الطوارئ بالمستشفى وهو يعاني من ارتفاع ضغط الدم حيث تم تشخيص الحالة وتنويمه، وتلقى الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة في جناح التنويم. وأضاف متحدث الصحة أن تطاير الزجاج أدى إلى إصابة أحد عمال النظافة بإصابات بسيطة.