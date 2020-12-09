استئصال ورم فموي لطفلة حديثة الولادة بالخرج

تمكن فريق جراحة الأطفال في مستشفى الولادة والأطفال بمحافظة الخرج من استئصال ورم فموي لطفلة حديثة الولادة. وفي التفاصيل التي حصلت عليها "دوت الخليج" أن الطفلة سعودية حديثة الولادة وتبلغ من العمر 4 أيام وتحمل من الوزن 2 كيلوجرامات وتم اكتشاف الورم في اللثة اليسرى العليا بحجم 2 × 3 سم بعد الولادة مباشرة، ويعتبر الورم من الأورام النادرة جداً ويؤدي إلى صعوبة الرضاعة والنمو الطبيعي.

وجرى اتخاذ جميع الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة وأجريت العملية بنجاح دون أي مضاعفات، والطفلة تنعم بصحة جيدة وتتحسن تدريجيا.