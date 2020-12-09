شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل أول فرقة كشفية نسائية تضم 28 طالبة بصبيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة صبيا اليوم، تشكيل أول فرقة كشفية نسائية تضم 28 طالبة ، وذلك لتعزيز الانتماء الوطني وتنمية روح القيادة وتحمل المسؤولية، وترسيخ القيم والاتجاهات الإيجابية، وتقديم الخدمات التطوعية المجتمعية.

وأوضح المتحدث بتعليم صبيا إبراهيم الحازمي أن تدشين الفرقة يأتي ضمن مبادرات الإدارة لتفعيل مضامين رؤية المملكة 2030، لتمكين المرأة السعودية في تنمية المجتمع وإعطائها الفرصة الكاملة في جميع المجالات، لاسيما في العمل التطوعي ، وسعياً لمواكبة جهود وزارة التعليم لتوظيف طاقاتها ومواهبها، وغرس القيم الإسلامية والتربية الوطنية، وتدريب الفتيات على الانضباط وتحمل المسؤولية.

وبين أن الإدارة أقرت إنشاء وحدة للتربية الكشفية النسائية، وإعداد خطة لبرنامج المجال الكشفي بهدف تنمية شخصية الطالبة، وشغل أوقات الفراغ في برامج هادفة للفرد والمجتمع، والإلمام بقضايا المجتمع، ووضع الحلول المناسبة، وتنمية القدرات البدنية والعقلية والاجتماعية، من خلال إكساب الطالبات المعارف والسلوكيات، والاتجاهات البناءة، والعمل بروح الفريق الواحد، والاعتماد على النفس، ومساعدة الآخرين.