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شكرا لقرائتكم تصفية تعلن بيع أرض الفيحاء بمبلغ يقارب 113,580,000 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تصفية تعلن بيع أرض الفيحاء بمبلغ يقارب 113,580,000 ريال
لمصلحة المساهمين الذين أتموا تسليم أوراقهم للبنك العربي
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت لجنة المساهمات العقارية “تصفية” اليوم، عن بيع أرض الفيحاء في محافظة الأحساء.
وأوضحت اللجنة أنها تمكنت من بيع مساحة الأرض بمبلغ يقارب (113,580,000) ريال لمصلحة المساهمين في مساهمة الفيحاء الذين أتموا تسليم أوراقهم للبنك العربي؛ استعداداً لتحويل مستحقاتهم في المساهمة بمجرد الإفراغ وإتمام الإجراءات النظامية.
يذكر أن لجنة المساهمات العقارية المُشكّلة بقرار من مجلس الوزراء نجحت في استعادة ما يزيد عن عشرة مليارات ريال حتى الآن من حقوق المساهمين في تلك المساهمات.
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