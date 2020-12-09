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الكشف عن تفاصيل اعتداء شخص على امرأة عند خروجها من مصعد بجدة
متابعات الخليج 365 - جدة
أعلنت وزارة الداخلية أنه إشارة إلى الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يعتدي على امرأة عند خروجها من مصعد في إحدى البنايات السكنية بمحافظة جدة، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه.
وأوضحت الوزارة أن الشخص هو مواطن في العقد الرابع من العمر، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن المرأة التي ظهرت في الفيديو زوجته، وما حدث نتيجة خلافات عائلية بينهما.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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