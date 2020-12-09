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2020-12-09 مرشح نيابي يقطع الطريق الساحلي بمصر والأمن يتدخل بالقنابل المسيلة متابعات الخليج 365 - متابعة ألقت قوات الشرطة المصرية بمحافظة الدقهلية القبض على مرشح خاسر في انتخابات مجلس النواب بدائرة بلقاس و24 من أنصاره. وجاءت البداية بتلقي قوات الأمن إخطارًا بقيام العشرات من أهالي منطقة الحفير بدائرة مركز بلقاس بقطع الطريق الدولي الساحلي أمام المنصورة الجديدة. ووضع الأهالي إطارات السيارات وأفرع الأشجار وافترش عدد من السيدات الأرض احتجاجًا على سقوط المرشح عوض أبو النجا في جولة الإعادة.



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