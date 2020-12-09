صندوق الاستثمارات يدعم تصميم سيارات سيدان كهربائية جديدة

2020-12-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن دعم شركة أتيفا لتصميم سيارة سيدان كهربائية جديدة.

وقال الصندوق، عبر حسابه في “تويتر”: بدعم من صندوق الاستثمارات العامة تعيد أتيفا، الذراع التكنولوجي لـ LucidMotors، استخدام حزمة البطاريات التي صُممت لـ24 سيارة في فورمولا إي لموسم 2019/ 2020 لتصميم سيارة سيدان الكهربائية الجديدة.

وأضاف صندوق الاستثمارات أن نجاح هذه التقنية سيحدث طفرة ستزيد من الطلب على المركبات الكهربائية في المنطقة.

