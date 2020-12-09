- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم شرطة المدينة تطيح بعصابة النشل وسرقة المنازل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
شرطة المدينة تطيح بعصابة النشل وسرقة المنازل
نفذوا جرائم سرقة بقيمة 272 ألف ريال
متابعات الخليج 365 - واس
تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على أربعة أشخاص تورطوا بارتكاب عدد من عمليات النشل وسرقة المنازل.
وصرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن القبض على أربعة مواطنين (تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع)، وذلك إثر تورطهم بارتكاب عددٍ من عمليات النشل في أماكن الازدحام، بالإضافة لعمليتي سرقة من المنازل، وقدرت الأموال التي استولوا عليها من ذلك بحوالي (272.250) ريالاً.
وأضاف القحطاني أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة المدينة تطيح بعصابة النشل وسرقة المنازل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.