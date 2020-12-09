«المرور السعودي»: 4 محظورات على قائدي مركبات النقل

أوصى المرور السعودي قائدي مركبات النقل بمرعاة ضوابط السلامة المتعلقة بنقل الحمولات ضمانًا لأمانهم وعدم تعريض الآخرين للخطر.

وقال «المرور»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن قائدي مركبات النقل عند نقل أي حمولة عليهم الالتزام بألا ينتج عنها أي ضرر على الأشخاص أو ضرر بالممتلكات العامة، وألا تتسبب في ضوضاء أو يتطاير منها ما يعرض الغير للخطر أو يضر بالصحة العامة.

كما نبَّه المرور السعودي قائدي مركبات النقل إلى عدم حجب الحمولة التي يتم نقلها لرؤيتهم أو تعريض اتزان المركبة للخطر عند قيادتها، وألا تحجب الحمولة إشارات الاتجاه أو أنوار المركبة أو عاكساتها وأرقام لوحاتها.

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