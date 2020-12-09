شرطة مكة تطيح بمواطن اعتدى على زوجته بإحدى البنايات السكنية

أحالته للنيابة العامة..

ألقت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة القبض على شخص اعتدى على زوجته بإحدى البنايات السكنية. وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يعتدي على امرأة عند خروجها من مصعد بإحدى البنايات السكنية؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة جدة - بفضل الله - من تحديد هويته والقبض عليه وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وأوضحت إجراءات الاستدلال الأولية أن المرأة التي ظهرت في الفيديو زوجة المواطن، وما حدث كان نتيجةً لخلاف عائلي بينهما، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لفرع النيابة العامة.

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