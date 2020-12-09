شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 13 حالة وفاة و159 حالة مؤكدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 9 ديسمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم، تسجيل (159) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19)ليصبح عدد الحالات (359274) حالة، بينها (3648) حالة نشطة.

وذكرت الوزارة ، انه تم تسجيل (210) حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (349624) حالة، فيما بلغ عدد الوفيات (6002) حالة، بإضافة (13) حالة وفاة جديدة، لافتةً النظر إلى إجراء (41959) فحصا مخبريا جديدا.

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