أم القرى تنشر تفاصيل اللائحة التنفيذية لـ نظام الأحداث

2020-12-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت الجريدة الرسمية “جريدة أم القرى”، عبر حسابها في “تويتر”، تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 16/ 4/ 1442هـ على اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث. وفيما يلي بعض الفقرات الواردة في اللائحة:

من المادة الرابعة:

يحظر استخدام القيود والأغلال عند القبض على الحدث. إلا عند مقاومته.

يجب عند القبض على الحدث. أن يبلغ وولي أمره أو من يقوم مقامه بالآتي:

أ- أسباب القبض عليه والتهمة المنسوبة إليه.

ب- حقه في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلة الاستدلال والتحقيق والمحاكمة.

من المادة الثامنة:

يجري التحقيق مع الحدث داخل الدار وفي مكان يشعر من خلاله بالطمأنينة والراحة النفسية.

إذا اقتضت مصلحة الحدث قيام النيابة العامة بالتحقيق في مكان خارج الدار؛ فينبغي أن توفر للحدث الطمأنينة والراحة النفسية وألا يترتب على التحقيق معه في هذه الأماكن أي تأثير عليه من الناحية النفسية أو الاجتماعية أو السلوكية أو التعليمية.

من المادة الثانية عشرة:

للمحكمة عند الإفراج المشروط عن الحدث المحكوم عليه طلب أي ضمان تراه بحسب حاله وظروفه.

