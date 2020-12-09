فزعة تمنح ابن نادر نخبة النخبة

2020-12-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

سجل مالك الإبل الشهير فرحان بن محمد الدوسري “هاترك” بعد فوزه اليوم في منافسات شوط “نخبة النخبة” للون “المجاهيم” في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، بعد أن انتزع الصدارة من منافسه مالك منقية “العاصوف” حمد عوضة المري حامل اللقب في النسخة الماضية.

وكان الدوسري الشهير بـ “ابن نادر” قد استهل فوزه في منافسات هذه النسخة بصدارة فرديته “فزعة” في شوط “دق المجاهيم” لتكون جالبة الحظ، ويحقق “ابن نادر” المركز الأول في منافسات شوط “بيرق المؤسس”، ثم شوط “نخبة النخبة”.

وتعرف منقية الدوسري باسم “النادرات” وهي من سلالة الفحل “الوافي” لمالكه ابن قروش العجمي، والفحل “وحيدان الجهيم” لمالكه الأمير متعب من عبدالعزيز رحمه الله، والفحل “سليمان” لمالكه آل بادي الصخابرة، والفحل “قعودان” لمالكه ابن عبيدان الدوسري.

ومن أبرز فردياته الفائزة في فئة “دق المجاهيم”، الفردية “فزعة” الحاصلة على المركز الأول في النسخة الحالية والنسخة الماضية، والفردية “شيخة الصياهد” الحاصلة على المركز الأول في النسخة الأولى من المهرجان، والفردية “منتوقة” الحاصلة على المركز الثاني في مهرجان الظفرة هذا العام. وأيضًا الفرديتان اللاتي يُسجل لهن أول دخول في المهرجان هذا العام وهما “عوايد” و”فزاعة” الحاصلتان على المركزين الثاني والثالث.

وإضافة إلى فرحان الدوسري، وحمد المري، تأهل في شوط “نخبة النخبة” كل من الشيخ ذياب آل نهيان، ومحمد العامري. وكانت أشواط “المجاهيم” قد شهدت منافسات حادة طوال الأسبوع الثاني، كان محركها الرئيسي الصفقات المتأخرة التي عُقدت خلال الأيام الماضية، يضاف إلى ذلك الاستعداد المبكر لتعزيز بعض “المنقيات” وتسجيلها في أشواط متقدمة.

