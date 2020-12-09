تدخل طبي ناجح ينقذ حياة مصاب في بيشة

2020-12-09

متابعات الخليج 365 - واس

أسهم بفضل الله فريق طبي في مستشفى الملك عبدالله في بيشة في إنقاذ حياة شاب تعرض لإصابة نافذة في الظهر , حيث تم استقباله في قسم الطوارئ وكان في حالة غيبوبة تامة ويعاني من إنخفاض في ضغط الدم مع وجود نزيف حاد في البطن.

وعلى الفور قرر الفريق الطبي إخضاعه لعملية استكشافية حيث تبين وجود نزيف حاد في البطن نتيجة لتأثر الكلية اليمنى والكبد بالإصابة ووجود ثقوب متعددة في المعدة وتمزق في الإثنى عشر .

وبفضل من الله تمكن الفريق الطبي من السيطرة على نزيف الكبد والكلية وتم أيضاً استئصال جزء من المعدة والإثنى عشر، وبعد اكتمال البرنامج العلاجي والمتابعة الطبية تماثل المصاب للشفاء وخرج من المستشفى حيث يتمتع حالياً بصحة جيدة ولله الحمد.

