شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 159 إصابة جديدة بـ«كورونا» في المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء)، تسجيل 159 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 210 حالة تعافٍ إضافية، 13 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 359274 حالة، من بينها 3648 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 550 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 349624 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6003 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.