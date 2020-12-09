السعودية الأولى عربيا في فك شيفرة فيروس كورونا

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طفرات جينيةوأوضح أنه تم التوصل لاكتشاف طفرات جينية في الفيروس لدى تحليل عينات المصابين، له علاقة بشدة الإصابة والأعراض لبعض المرضى مقارنة بمرضى كورونا الآخرين ممن أصيبوا بالفيروس غير المتحور، وهذا يساعد الباحثين في إيجاد اختبارات تشخيصية لكشف الإصابة بالفيروس المتحور، وبالتالي يتسنى تقديم رعاية صحية مكثفه للمريض في وقت مبكر من إصابته به، كما تمكن الباحثون من فك شفرة التسلسل الجيني للفيروس في 851 مصابا بالسعودية، وهذا يجعل المملكة تحتل المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الإسهام العالمي في التوصل للتسلسل الجيني للفيروس.
وأشار الدكتور شريف إلى أن الدراسات تتم بالمشاركة بين عدة جهات على رأسها «كيمارك»، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، جامعة طيبة، جامعة الملك عبدالعزيز وباحثين من وزارة الصحة، ومن التعاون الجميل أن الباحثين المشاركين في الدراسة يملكون تخصصات عدة مختلفة لازمة لإكمال الدراسة، كتخصص الفيروسات، الأمراض المعدية، الإحصاء، جينات بشرية تسلسل جيني.
نوعية المناعة
وأبان أن فكرة الدراسة انبثقت منذ الإعلان عن تسجيل أولى الحالات في الصين، وبدأت مع تسجيل أولى الحالات في السعودية، وهي تهدف لبحث عدد من الجوانب المختلفة المرتبطة بالإصابة بالفيروس عن طريق فحص عينات دم ومسحات نحو 3000حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد من مختلف مناطق السعودية، ومن بين الجوانب التي تركز عليها الدراسة، هي، التسلسل الجيني للفيروس والتسلسل الجيني البشري، نوعية المناعة المتكونة لدى المصابين، والأجسام المضادة، ومدة استمرار المناعة، وفرط عمل الجهاز المناعي ومهاجمته للأعضاء التي يوجد بها الفيروس وتدميرها، وهل لذلك علاقة بإصابة الشخص بأمراض مزمنة أم لا، وهل من ضعفت لديهم المناعة بعد شفائهم هم بحاجة ربما لأكثر من جرعة واحدة من اللقاح بعد وصوله.
ولفت الدكتور شريف إلى أن الباحثين توصلوا أيضا لاختبار فحص عن الإصابة بكورونا المستجد - بمشاركة جامعة كاوست- qPCR قيمته منخفضة جدا مقارنة بالاختبار التقليدي الذي يجري في الوقت الحالي.
من محاور الدراسة:
- التسلسل الجيني للفيروس
- التسلسل الجيني البشري
- نوعية المناعة المتكونة لدى المصابين
- الأجسام المضادة
- مدة استمرار المناعة
- فرط عمل الجهاز المناعي
- مهاجمته للأعضاء التي يوجد بها الفيروس وتدميرها
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