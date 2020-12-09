شكرا لقرائتكم خبر السعودية الأولى عربيا في فك شيفرة فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خلصت بحوث سعودية، نشرت في مجلات علمية محكمة كجزء من تعاون بحثي لدراسة أكبر تحت عنوان «الدراسة البيولوجية الشمولية لكورونا إلى أن غالبية من أصيبوا بالفيروس ممن تم فحص عيناتهم بشكل متكرر استمرت لديهم الأجسام المناعية بنسبة جيدة لمدة 120 يوما بعد شفائهم، في حين أن نسبة قليلة منهم انخفضت لديهم المناعة المكتسبة بعد الإصابة بشكل كبير، وهو أمر يتطلب المزيد من الدراسة والبحث للتوصل للأسباب وفهم هذه التغيرات، وذلك بحسب ما ذكره أحد الباحثين في الدراسة والمتخصص في التسلسل الجيني الميكروبي في مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية «كيمارك» الدكتور شريف معتوق لـ«مكة».

طفرات جينية

وأوضح أنه تم التوصل لاكتشاف طفرات جينية في الفيروس لدى تحليل عينات المصابين، له علاقة بشدة الإصابة والأعراض لبعض المرضى مقارنة بمرضى كورونا الآخرين ممن أصيبوا بالفيروس غير المتحور، وهذا يساعد الباحثين في إيجاد اختبارات تشخيصية لكشف الإصابة بالفيروس المتحور، وبالتالي يتسنى تقديم رعاية صحية مكثفه للمريض في وقت مبكر من إصابته به، كما تمكن الباحثون من فك شفرة التسلسل الجيني للفيروس في 851 مصابا بالسعودية، وهذا يجعل المملكة تحتل المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الإسهام العالمي في التوصل للتسلسل الجيني للفيروس.

وأشار الدكتور شريف إلى أن الدراسات تتم بالمشاركة بين عدة جهات على رأسها «كيمارك»، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، جامعة طيبة، جامعة الملك عبدالعزيز وباحثين من وزارة الصحة، ومن التعاون الجميل أن الباحثين المشاركين في الدراسة يملكون تخصصات عدة مختلفة لازمة لإكمال الدراسة، كتخصص الفيروسات، الأمراض المعدية، الإحصاء، جينات بشرية تسلسل جيني.

نوعية المناعة

وأبان أن فكرة الدراسة انبثقت منذ الإعلان عن تسجيل أولى الحالات في الصين، وبدأت مع تسجيل أولى الحالات في السعودية، وهي تهدف لبحث عدد من الجوانب المختلفة المرتبطة بالإصابة بالفيروس عن طريق فحص عينات دم ومسحات نحو 3000حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد من مختلف مناطق السعودية، ومن بين الجوانب التي تركز عليها الدراسة، هي، التسلسل الجيني للفيروس والتسلسل الجيني البشري، نوعية المناعة المتكونة لدى المصابين، والأجسام المضادة، ومدة استمرار المناعة، وفرط عمل الجهاز المناعي ومهاجمته للأعضاء التي يوجد بها الفيروس وتدميرها، وهل لذلك علاقة بإصابة الشخص بأمراض مزمنة أم لا، وهل من ضعفت لديهم المناعة بعد شفائهم هم بحاجة ربما لأكثر من جرعة واحدة من اللقاح بعد وصوله.

ولفت الدكتور شريف إلى أن الباحثين توصلوا أيضا لاختبار فحص عن الإصابة بكورونا المستجد - بمشاركة جامعة كاوست- qPCR قيمته منخفضة جدا مقارنة بالاختبار التقليدي الذي يجري في الوقت الحالي.

من محاور الدراسة: