شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 159 إصابة بكورونا وشفاء 210 حالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 159 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 210 حالات، و13 وفاة، ليصبح إجمالي الحالات في المملكة 359,274 حالة، من بينها 3648 حالة نشطة، منها 550 حالة حرجة. وأوضحت الصحة في بيانها أنه أجري 41,959 فحصا مخبريا جديدا.

ودعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون باعتباره أهم وسيلة للوقاية من الفيروس، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

إجمالي الحالات: 359,274

الحالات النشطة: 3648

المتعافون: 349,624

المتوفون: 6002

وجددت التوصية لكل من لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض الفيروس، أو مراكز تأكد التي خصصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب.