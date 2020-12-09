تخريج 37 كادرا طبيا في كلية الأمير سلطان العسكرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفت كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران أمس بتخريج عدد من الدورات العسكرية لعام 1442هـ، بحضور نائب مدير عام إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة اللواء الطبيب غالب بن حريب، وذلك في مقر الكلية بالظهران. وأكد ابن حريب، أن الكلية تعد أحد الروافد التعليمية للمنشآت الصحية للقوات المسلحة، وتطوير كوادرها الوطنية الطبية والإدارية والعسكرية بما ينعكس إيجابا على تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمرضى. من جانبه بين عميد الكلية الدكتور عيدان الزهراني أن عدد خريجي الدورات بلغ 37 كادرا من دورتي الطب العسكري الميداني والتأسيسية للخدمات الطبية، مؤكدا أن الكلية تسعى للحصول على الاعتماد الأكاديمي العسكري لمركز التعليم والتدريب، لتكون مرجعا لبقية الكليات والوحدات التعليمية في القوات العسكرية. من جانبه بين عميد الكلية الدكتور عيدان الزهراني أن عدد خريجي الدورات بلغ 37 كادرا من دورتي الطب العسكري الميداني والتأسيسية للخدمات الطبية، مؤكدا أن الكلية تسعى للحصول على الاعتماد الأكاديمي العسكري لمركز التعليم والتدريب، لتكون مرجعا لبقية الكليات والوحدات التعليمية في القوات العسكرية.

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