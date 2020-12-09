قسم للبحوث السريرية في تخصصي الرياض

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وأوضح مدير الشؤون الطبية بالمستشفى الدكتور هايل العبدلي، أن تأسيس القسم يمثل نقلة نوعية في البحوث السريرية، وسيعمل كوحدة مركزية للتنسيق والإشراف على إجراء واستقطاب البحوث السريرية المتطورة والمبتكرة بالتعاون مع المؤسسات الطبية والبحثية الدولية المتقدمة.وبين أن وجود هذا القسم المتقدم سيعزز من التجارب السريرية لمرضى في حالات مرضية متقدمة لا تتوفر لها حاليا علاجات معتمدة في الطب الحديث، فيما كانت بعض هذه الحالات ترسل سابقا إلى مراكز طبية عالمية لإجراء تجارب سريرية لعلاجات يؤمل منها أن تكون خيارا علاجيا معتمدا لمثل تلك الحالات المرضية، ومن بينها العلاج الجيني، والعلاج بالخلايا المناعية المعدلة وراثيا، وسواها من العلاجات التي تمثل فتحا طبيا في علاج حالات مرضية دقيقة، مؤكدا أن البحوث تعمل تحت ضوابط دقيقة تضع سلامة المريض كأولوية تتم بالتعاون والتنسيق مع هيئة الغذاء والدواء.
بماذا يتميز القسم؟
- سيكون نقطة انطلاق لإجراء التجارب السريرية المستقبلية
- مزود بفريق متعدد التخصصات الطبية ذي خبرة وكفاءة عالية
- يسهم في توطين هذه الممارسة الطبية المتطورة
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