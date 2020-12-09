تصميم ومواصفات خاصة للغطاء الساتر لجنائز النساء

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ما الغطاء الساتر لجنائز النساء؟ قبة ساترة بطول 190 سم وعرض 80 سم.

تتكون من هيكل معدني مغطى بشراع تضمن عدم ظهور الجنازة. مواصفات فنية: توفر أقصى حماية من الأشعة فوق البنفسجية.

مقاومة للبهتان وموفرة للصيانة.

مضادة للماء وسهلة التنظيف. ماذا تضم؟ أسياخا معدنية مقاس 8 سم.

مقبضا معدنيا على النعش بمقياس 4 سم×8 سم.

مقبضا قماشيا لسهولة الحمل. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية على جميع الأمانات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بضرورة التقيد للعمل وفقا للتصميم والمواصفات النموذجية الجديدة للغطاء الساتر لجنائز النساء أثناء التشييع. وتضمن التصميم والمواصفات المعتمدة من الوزارة لتغطية نعوش النساء غطاء ساترا، وتتكون من هيكل معدني مغطى بشراع بحيث يكون الغطاء زائدا على الكفن حتى لا يظهر الجنازة. ويتكون من غطاء من البوليستر عالي الكثافة يوفر أقصى حماية، ويوفر بشكل كبير تكاليف الصيانة. وكانت الوزارة وجهت أخيرا إدارات التجهيز (مغاسل الموتى) بالتأكد من تغطية نعوش النساء لتكون ساترة لمعالم الجسد أثناء التشييع. يشار إلى أنه لم تكن هناك معايير محددة مسبقا للعمل بموجبها في تصميم الغطاء الساتر لجنائز النساء، مما دفع الشؤون البلدية والقروية لاستحداث مواصفات وتصاميم خاصة معتمدة لديها.

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