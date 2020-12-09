المنصوري: الاستراتيجية ستخلق بيئة استثمارية عالمية

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وأوضح أن الاستراتيجية تهدف إلى تطوير قطاع الطيران المدني بالمملكة، وخلق بيئة استثمارية عالمية، الأمر الذي يرسم مستقبل قطاع الطيران في المملكة ليكون القطاع الأول في منطقة الشرق الأوسط، ويزيد من نسبة مساهمته في الناتج المحلي للمملكة، ويدعم دوره المأمول في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مع التركيز على أن تكون المملكة مركزا لوجستيا يربط القارات الثلاث وعالميا للنقل والشحن الجوي.ولفت إلى أن استراتيجية قطاع الطيران التي جرى إقرارها ستدعم صناعات عدة، تندرج تحت قطاع الطيران المدني، منها النقل الجوي والشحن والمطارات، وتجعلها قادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية وتعزز قدرتها التنافسية، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم على أرض المملكة، والانتقال من الاحتكار إلى المنافسة العادلة.
وتشتمل محاور استراتيجية قطاع الطيران المدني على ثلاث ركائز رئيسة، بهدف رفع مستوى نطاق شبكة الربط في المملكة، وزيادة حصة الناقلات الوطنية، وتطوير البنى التحتية والعمليات التشغيلية للمطارات، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة من منظمات القطاع وزيادة الطاقة الاستيعابية في مطارات المملكة، ودعم سوقي السفر والشحن في المملكة خلال السنوات المقبلة، بالاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تحظى به المملكة والقدرات الاستثمارية الضخمة بدعم من رؤيتها الطموحة.
3 ركائز للاستراتيجية:
- دعم رؤية 2030
- تمكين الاستراتيجية الوطنية للسياحة
- تعزيز قطاع الطيران المحلي
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