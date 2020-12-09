أمير مكة يستعرض الخطوات التنفيذية لإنشاء المركز الإسلامي بالفيصلية

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وجرى خلال الاجتماع الذي حضره محافظ هيئة عقارات الدولة والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وممثل عن الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة مناقشة الجدول الزمني لإنشاء المركز الإسلامي، الذي سيكون تنفيذه ضمن المرحلة الأولى لمشروع الفيصلية، حيث سيضم جميع المنظمات والمؤسسات الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة. واستعرض الاجتماع مكونات مشروع الفيصلية الذي باركه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.وفي شأن متصل ترأس الأمير خالد الفيصل اجتماعا بممثل البنوك المحلية التي أبدت رغبتها المشاركة في مشروع الفيصلية.
من جهة أخرى كرم أمير مكة في مقر الإمارة بجدة عددا من رجال الأمن نظير سرعة إلقاء القبض على متورطين في جريمتي قتل، وتسلم التكريم مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي.
وثمن الفيصل الدور الكبير لرجال الأمن في حفظ الأمن بعد توفيق الله، مشيدا بسرعة تفاعلهم مع القضايا الأمنية، والقبض على الجناة في وقت قياسي.
من جهته عبر اللواء العتيبي باسمه ونيابة عن رجال الأمن المكرمين عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على اللفتة غير المستغربة على ولاة الأمر، مؤكدا على أن ذلك سيكون دافعا لهم لبذل المزيد من الجهود.
أبرز مكونات مشروع الفيصلية:
- يقع على مساحة 2.450 كلم2
- يحوي مطارا للحج والعمرة
- منطقة تجارية وسياحية
- حي سكني
- المركز الإسلامي
- مجمع الإدارات الحكومية
- الواجهة البحرية ومرسى اليخوت
- المنطقة اللوجستية
- الحي الدبلوماسي
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