تدشين معرض الأسر الممكنة من الاحتياج إلى الإنتاج

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وعبر رئيس مجلس إدارة جمعية المودة المهندس فيصل السمنودي عن شكره وتقديره لنائب وزير الموارد البشرية لافتتاحه هذا المعرض، الذي يبرز مخرجات وأثر التمكين الذي تم تقديمه للسيدات وسنحت لهن الفرصة لإبراز منتجاتهن المتميزة وتسويقها لتحقيق الاستدامة الاقتصادية لهن.كما أشار المهندس فيصل إلى أن أكاديمية الحياة لتمكين المرأة إحدى مبادرات جمعيات المودة، والتي تهدف إلى التمكين الحرفي والمهني للأرامل والمطلقات والأسر الضمانية والأقل حظا في المجتمع، وذلك عبر تدريب الأسـر المنتجــة فـي مجالات متخصصة من خلال توفير معامل الإنتاج لتمكين الأسر من صناعة منتجاتهم في المجالات المحددة.
وأشار إلى أنه في العام 2020م وصل عدد المستفيدات من الأكاديمية في التدريب الحرفي والمهني إلى أكثر من 4.843 سيدة.
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