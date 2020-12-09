توفير مساحات للأسر المنتجة بمشروع «يمام كافيه»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبنك التنمية الاجتماعية، اتفاقية تعاون لتوفير مساحات مجانية لاستضافة مشروع «يمام كافيه»، بالمقرات التابعة للوزارة عبر الأسر المنتجة المسجلة لدى البنك، بحضور مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس محمد الجاسر، والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد. ووقع الاتفاقية وكيل الوزارة للخدمات المساندة مساعد الداود، ونائب الرئيس التنفيذي للتمويل الاجتماعي بالبنك سلطان الحميدي. ويعمل البنك من خلال إطلاق مبادرة «يمام كافيه» على تحقيق التمكين الاقتصادي المستدام للفئات المخدومة ضمن أعماله، وتطوير وابتكار مجموعة من الخدمات المالية وغير المالية لتقديم كل ما يسهم في تمكين تلك الأسر، وخلق فرص العمل المناسبة لها، إضافة إلى توفير منتجات ذات جودة وبأسعار منافسة لمنسوبي الجهات وفق أفضل الممارسات المعتمدة تجاريا، لتحقيق عوائد مالية مستدامة وزيادة مبيعاتهم وتطوير منتجاتهم. ويعمل البنك من خلال إطلاق مبادرة «يمام كافيه» على تحقيق التمكين الاقتصادي المستدام للفئات المخدومة ضمن أعماله، وتطوير وابتكار مجموعة من الخدمات المالية وغير المالية لتقديم كل ما يسهم في تمكين تلك الأسر، وخلق فرص العمل المناسبة لها، إضافة إلى توفير منتجات ذات جودة وبأسعار منافسة لمنسوبي الجهات وفق أفضل الممارسات المعتمدة تجاريا، لتحقيق عوائد مالية مستدامة وزيادة مبيعاتهم وتطوير منتجاتهم.

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