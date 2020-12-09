تجديد تأشيرة استقدام العمال بعد انتهائها.. «الموارد البشرية» توضح

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مدى إمكانية تجديد أو تمديد تأشيرة استقدام العمال بعد انتهائها، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «يوجد لديّ تأشيرة استقدام عامل ولم يتم استخدامها بسبب الأزمة الحالية وتوقف الحدود وتم انتهاؤها، هل أستطيع استردادها أم يجب عليّ إصدار تأشيرة جديدة؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بالعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر «تويتر» موضحًا: «مدة صلاحية التأشيرة سنتان, لا يمكن تجديد التأشيرة أو تمديدها بعد انتهاء مدتها».

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