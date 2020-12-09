«الجوازات»: يمكن لصاحب المنشأة إرفاق الوثائق للوافد الجديد بالشركات عبر «أبشر»

كشفت المديرية العامة للجوازات, عن إمكانية إرفاق المستندات للوافد الجديد على الشركات على منصة «أبشر» من خلال صاحب المنشأة أو المفوض الرسمي، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «الوافد على شركة هل استخدم أبشر الخاص بي؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر» موضحًا: «يمكن لصاحب المنشأة أو المفوض الرسمي لها الدخول عبر خدمة ابشر (أفراد) - خدمة الرسائل و الطلبات - وإرفاق الوثائق التي تثبت ذلك و اختيار الخدمة المطلوبة ليقوم الفريق المختص بتقديم المساعدة الممكنة لكم بإذن الله تعالى».

اقرأ أيضًا:

«الجوازات السعودية» تنبه لشروط تجديد الإقامة للإناث