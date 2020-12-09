أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي للقوات الخاصة للأمن والحماية

اطلع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على التقرير الإحصائي السنوي للقوات الخاصة للأمن والحماية لعام 1441هـ، وذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم, قائد القوة الخاصة للأمن والحماية في مشروع نيوم العميد بحري نواف بن فهد العنزي.

كما استمع خلال اللقاء لشرح مفصل عن أعمال ومهام القوة الخاصة للأمن والحماية، مثنيًا على ما يقوم به منسوبو القوات الخاصة للأمن والحماية من حماية لمقدرات الوطن والمواطن في ظل الدعم اللامحدود الذي تلقاه الأجهزة الأمنية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ومتابعة سمو وزير الداخلية، داعيًا سموه المولى - عز وجل - أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها.

من جانبه أعرب العميد العنزي عن شكره وتقديره أمير المنطقة على دعمه المستمر ومتابعته الدائمة للقطاعات الأمنية في المنطقة.

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