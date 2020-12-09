بتكلفة تجاوزت 46 مليون ريال.. إطلاق مشروع إدارة الأصول والتحكم بالإنارة في جدة

أعلنت أمانة محافظة جدة بدء تنفيذ مشروع نظام إدارة الأصول والتحكم بشبكة الإنارة والكهرباء بتكلفة مالية تقدر بـ46 مليون و500 ألف ريال، وذلك في خطوة تهدف الأمانة من خلالها إلى رفع كفائة التشغيل والتحكم الكامل للشبكة في شوارع ومرافق المدينة.

وأوضح مدير عام الإنارة والكهرباء بأمانة جدة المهندس يوسف بن ظافر الأسمري أن مشروع إدارة الأصول والتحكم بالإنارة يعد خطوة مهمة لمعالجة أبرز التحديات التي تواجه الأمانة في مراقبة شبكة الإنارة ورفع كفاءتها التشغيلية بمتابعة الأعطال حال حدوثها، مع إمكانية التحكم بمكونات الشبكة وتقديم تقارير دورية حسب متطلبات العمل.

وأشار إلى أن النظام يساهم في توفير استهلاك الطاقة، وذلك بالتحكم بمستوى الإضاءة حسب حاجة الموقع، كما سيساهم نظام ادارة الاصول ونظام التحكم في ضبط جودة العمل وتعزيز مبدأ الشفافية في إجراءات تطبيق العقود والمساعدة على تحسين وتطوير مواصفات عقود الصيانة المستقبلية، بجانب إصدار التقارير الفنية لحظيًّا.

وبيّن المهندس يوسف أن نظام التحكم بالإنارة يتميز بالوصول السريع إلى مواقع الأصول الجغرافية من خلال بناء قاعدة بيانات لمكونات شبكة الإنارة والكهرباء وترقيمها بـ«QR code»، مضيفًا أن المشروع يرتكز على أتمتة جميع إجراءات أعمال التشغيل والصيانة وتحقيق كفاءة الإنفاق ودعم اتخاذ القرار عبر تحليل البيانات، بالإضافة للمتابعة اللحظية لسير عمل المشاريع وأداء المقاولين وإصدار أوامر العمل بشكل آلي من النظام.

وذكر الأسمري أن المشروع في مرحلته الأولى يستهدف تركيب ٥٠ ألف جهاز تحكم، ويمر بمراحل تنفيذ متعددة تبدأ تدريجيًّا خلال يناير المقبل عبر تهيئة وتنصيب النظام على سيرفرات الأمانة وتركيب أجهزة وحدات التحكم، متوقعًا بدء مرحلة التشغيل التجريبي في نهاية شهر مايو 2021م.

يُذكر أن المشروع يتضمن توريد وتركيب أعمدة إنارة ذكية كمرحلة تجريبية تحتوي على العديد من الخصائص والتقنيات الحديثة ومن أهمها خدمة تقنية شحن السيارات الكهربائية المتوافقة مع المواصفات القياسية العالمية.

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