بعد التدخل لإنقاذ «معنفة جدة».. «العنف الأسري» يكشف الآلية المتبعة في الحالات المشابهة

يتم رفع البلاغات إلى وحدة الحماية الاجتماعية
كشف مركز بلاغات العنف الأسري عن الآلية المتبعة في حالات العنف التي يتعرض لها البعض؛ حيث تدخل المركز لإنقاذ معنفة جدة بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق تعرض إحدى السيدات للضرب من قبل طليقها.
واستفسر أحد المواطنين عن الآلية والإجراءات المتبعة في تلك الحالات، قائلًا: «ما الإجراء المتبع في هذه الحالة أو في حالات مشابهة؟ تفصيل إجراءات النظام والحماية مهمة للجميع من جهة توعية الضحية بسبل أخذ حقه».
ورد الحساب الرسمي لمركز بلاغات العنف الأسري عبر موقع «تويتر» موضحًا: «بعد تقديم البلاغ، يتم رفعه إلى وحدة الحماية الاجتماعية، ويتم دراسة الحالة وتحديد الإجراءات اللازمة لحماية الأطراف، والتدخل العاجل بما نصت عليه لائحة الحماية من الإيذاء على الرابط (اضغط هنا)».
وظهر في مقطع الفيديو المنتشر تحت وسم (أنقذوا معنفة جدة وأطفالها) على «تويتر» تعدي أحد الرجال على مطلقته بأحد المنازل، كما تظهر السيدة وهي تطلب المساعدة لحمايتها وحماية أبنائها.
وقال المركز عبر «تويتر»: «إشارةً إلى ما تم تداوله حول سيدة تناشد لحمايتها هي وأطفالها؛ نوضح أنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري، وتوجيهها إلى وحدة الحماية الأسرية بجدة.. وجارٍ اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص».
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