خالد الفيصل يرأس اجتماعا لمناقشة إنشاء المركز الإسلامي بالفيصلية

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة اليوم، اجتماعًا لمناقشة الخطوات التنفيذية لإنشاء المركز الإسلامي بالفيصلية.

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره محافظ هيئة عقارات الدولة، إحسان بافقيه، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، المهندس أمين منسي، وممثل عن الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مناقشة الجدول الزمني لإنشاء المركز الإسلامي، الذي سيكون تنفيذه ضمن المرحلة الأولى لمشروع الفيصلية، حيث سيضم جميع المنظمات والمؤسسات الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة.

واستعرض الاجتماع مكونات مشروع الفيصلية الذي باركه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويقع على مساحة 2,450 كلم مربع، ويحوي مطارًا للحج والعمرة، ومنطقة تجارية وسياحية، وحيًا سكنيًا، والمركز الإسلامي، ومجمع الإدارات الحكومية، والواجهة البحرية، ومرسى اليخوت، والمنطقة اللوجستية، والحي الدبلوماسي. وفي شأن متصل رأس سموه اجتماعًا بممثل البنوك المحلية التي أبدت رغبتها في المشاركة في مشروع الفيصلية.