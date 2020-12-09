السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يحتفي بسفير دولة الكويت لدى المملكة



بريدة 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واس

احتفى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمنزل سموه اليوم ، بسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح والوفد المرافق له , بمناسبة زيارته الحالية للمنطقة .

حضر الاحتفاء معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف على دارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد السماري ، ووكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , ووكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني ، وعدد من المسؤولين بالمنطقة.

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16:46ت م

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