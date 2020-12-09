السعودية اليوم / أمين الجوف يناقش مع بلدي القريات مستوى الخدمات المقدمة للأهالي



سكاكا 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واس

ناقش أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان خلال اجتماعه مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالقريات, اعتماد مشاريع السفلتة للأحياء الجديدة بالمحافظة ، كما ناقش موضوع الشوارع التجارية في المخطط المحلي للقريات ، واعتماد مشاريع السفلتة الجديدة.

وأكد الشرعان حرص الأمانة على التعاون والشراكة مع المجلس البلدي لتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات والمشروعات البلدية.

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16:40ت م

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