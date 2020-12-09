السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الباحة يدشن عدداً من مشاريع مبادرات وزارة النقل بقيمة تجاوزت 85 مليون ريال



الباحة 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، بالإمارة اليوم ، عدداً من مشاريع مبادرات وزارة النقل بقيمة تجاوزت 85 مليون ريال.

واستمع سموه الى شرح من قبل مدير فرع النقل بالمنطقة المهندس مسفر المالكي, عن المشاريع التي تضمنت مشروع تجهيزات أجهزة السلامة المرورية وتعديل وتحسين التقاطعات السطحية ومناطق الربط الخطرة على طرق المنطقة بقيمة 21.000.000 ريال , ومشروع تحسين التقاطعات السطحية ومناطق الربط على بعض الطرق بقيمة تبلغ 22.982.931 ريال, ومشروع تنفيذ الحواجز الواقية على بعض الطرق بقيمة 37.463.160 ريالا, بالإضافة إلى مشروع تنفيذ أعمال بتقنية الإهتزازات التحذيرية على الطرق بقيمة 6.304.307 ريالات, ومشروع إنارة التقاطعات بالطاقة الشمسية بقيمة 2.415.000 ريال .

وثمن سمو أمير المنطقة لمعالي وزير النقل المهندس صالح الجاسر، كل الجهود التي تبذلها الوزارة تحقيقاً لسلامة المواطن والمقيم على جميع الطرق داخل منطقة الباحة والتي ستكون مؤشراً حقيقياً على انخفاض نسب الحوادث والوفيات وتقليل الأضرار الناجمة عنها ، الأمر الذي بدأ ملموساً وجلياً من خلال التقارير والإحصائيات المحفزة لاستمرار تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030 وتأكيداً على نجاح هذه الرؤية الطموحة والتطور الملحوظ في في هذا العهد الزاهر .

حضر التدشين وكيل إمارة الباحة عبدالمنعم الشهري، ومدير شرطة المنطقة اللواء وليد الحربي, ومدير مرور المنطقة مسفر الثبيتي.

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15:51ت م

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