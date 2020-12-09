شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء الأندية يشيدون بالدور المجتمعي لـ "صم الشرقية " والان نبدء بالتفاصيل

- الشمري: نعمل علي تفعيل دور الأصم داخل مجتمعه عبر سلسلة من البرامج

أشاد رؤساء أندية ومراكز الصم بالمملكة في اللقاء الذي نظمه نادي الصم بالمنطقة الشرقية احتفاء بمشاركتهم في بطولة المملكة لخماسيات كرة القدم بالدور المجتمعي الذي يقدمه نادي الصم في الدمام في مختلف المجالات وقدرتهم في الوصول للمجتمع والمساهمة معه في البناء والتطوير كونهم جزء من مرحلة التنمية التي تعيشها المملكة .

وأكد رئيس نادي الصم في المنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن صعب الشمري في كلمة القاها بهذه المناسبة إلى أن منهجية المبادرات المجتمعية والتطويرية التي يعمل عليها نادي المنطقة الشرقية تتمحور نحو تفعيل دور الأصم داخل مجتمعه عبر سلسلة من البرامج التي سيكون لها أثر فاعل ومؤثر في مستوى أداء الأصم وقدرته على تقديم فكرته بشكل إيجابي ومحفز .

وأبدى الشمري سعادته بهذا اللقاء الذي جاء متزامنا مع إقامة بطولة المملكة لخماسيات كرة القدم والتي ينظمها الاتحاد السعودي لرياضة الصم وتستضيفها المنطقة الشرقية بمشاركة رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم سعيد القحطاني و مدير عام فرع وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية حامد السريعي وكافة اعضاء مجلس الاندية ومراكز الصم حيث استعرض الشمري سلسلة المشاركات المتعددة للنادي والتي يأتي في مجملها ما يتعلق بالدور الفعلي الذي يقدمه الأصم للمجتمع إلى جانب ما يقدم من برامج تخدم الرؤية الوطنية 2030 إلى جانب تفعيل الملتقيات والمشاركات في مختلف المناشط المتنوعة التي تتحدث عن الأصم وأدواره المجتمعية.

وأضاف الشمري بأن هذا اللقاء فرصة ثمينة لعرض تجارب الصم في المملكة واطلاع جميع الأندية على طبيعة الأدوار المقدمة لديهم وهي تمثل خبرات تراكمية و امتداد فعلي لمعرفة طبيعة الأنشطة التي تقدمها الاندية والمراكز طيلة العام سواء في الجانب الرياضي و الثقافي أو الاجتماعي .

وفي نهاية اللقاء كرم رئيس نادي الصم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشمري الوفود المشاركة وفي مقدمتهم رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم وأعضاء المجلس ومدير فرع وزارةالرياضة بالمنطقة الشرقية ورؤساء أندية ومراكز الصم والتقطت الصور التذكارية في نهاية اللقاء.

وفي ذات السياق اختتمت أمس الثلاثاء بطولة المملكة في خماسيات كرة القدم للصم والمقامة بالصالات الرياضية بالدمام حيث توج نادي الرياض بكأس البطولة وذلك بعد فوزه على على مركز الصم بمحافظة القطيف وسط مشاركة ١٤ ناديا ومركزا للصم بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.