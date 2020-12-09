شكرا لقرائتكم خبر عن "إثراء" تحدد أخر موعد لتقديم الأعمال المشاركة في مؤتمر المسجد والان نبدء بالتفاصيل

في إطار تنظيمهم لـ"مؤتمر المسجد: إبداع القطع والشكل والوظيفة" المقرر عقده في نوفمبر 2021، أعلن مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، بالشراكة مع جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد، عن الموعد النهائي لتقديم أعمال المشاركين في "مسابقة الأبحاث والأوراق العلمية الخاصة بتطوير وعمارة المساجد" المقرّر في يوم الإثنين 13 جمادى الأولى 1442هـ (الموافق 28 ديسمبر 2020م)، حيث سيتم تقديم أبحاث المشاركين وأفكارهم التي تركّز على تطوير المساجد في البنية المعمارية والزخارف الداخلية والخارجية للمسجد، وذلك بهدف المشاركة في المؤتمر الدولي الذي سيقام على مدى 3 أيام خلال الفترة من 18 – 20 ربيع الثاني 1443هـ (الموافق 23 – 25 نوفمبر 2021م) .

حيث تستهدف تلك الفعالية السعوديين والمقيمين والمتخصّصين الدوليين من المعماريين، والمصممين، والفنانين، والحرفيين، والشعراء، والكتّاب، والباحثين، والمؤرخين، ومشرفي وأمناء المتاحف، وذلك للمساهمة في تطوير الجانب الفني والثقافي والحضاري.

وتدعو اللجنة التنظيمية للمؤتمر إلى تقديم أبحاث وحلول مبتكرة لتطوير المساجد ضمن أساليب إبداعية جديدة، إلى جانب التركيز على السياق الثقافي للمساجد، واختيار العوامل الدينية والاجتماعية والاقتصادية والفنية التي ترتبط بالمساجد، كالزخارف المعمارية وفنون الخط، و زخرفة البلاط، والمصابيح، وسجادة الصلاة، وحوامل القرآن، والمخطوطات.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على عناصر هامة في المساجد وتفاصيلها، إضافةً إلى دعم ودراسة وتدريس تاريخ فن وعمارة الحضارات الإسلامية سواءً في المملكة العربية السعودية أو خارجها، حيث سيربط المؤتمر المشاركين فيه بنشاطات تعليمية أو مهنية تتعلق بعمارة المساجد وحضارتها، وسيقدم معلومات مُثرية عن البرامج التي يقوم بها كلاً من مركز "إثراء" وجائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد من أجل تطوير عمارة وفنون المساجد، والتي تأتي تماشيًا مع الرؤى المشتركة الرامية إلى إطلاق الإمكانات البشرية، وتنمية جوانب الإبداع والتجديد المستمر، إلى جانب دعم جهود المملكة التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الفكر الثقافي وتحقيق التنمية المستدامة القائمة على القواعد الراسخة من القيم الإسلامية، بالإضافة إلى تعزيز التواصل الثقافي والإبداعي مع العالم والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.