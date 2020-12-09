اعرف مبلغ حساب المواطن قبل إيداع الدفعة 37

2020-12-09

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

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يترقب ملايين المواطنين إيداع مبلغ حساب متابعات الخليج 365 في الدفعة 37 للمستحقين الذين صدرت لهم نتائج الأهلية حيث سيتم الإيداع خلال الساعات الأولى من يوم الخميس العاشر من ديسمبر.

الاستعلام عن مبلغ حساب متابعات الخليج 365

ويمكن الاستعلام عن مبلغ حساب متابعات الخليج 365 قبل إيداع الدعم وذلك من خلال حاسبة الدعم التقديرية التي يوفرها البرنامج عبر بوابة حساب متابعات الخليج 365.

وتتيح حاسبة الدعم إمكانية الاستعلام عن مبلغ حساب متابعات الخليج 365 سواء لرب الأسرة والتابعين أو للمسجلين في البرنامج كمستقلين.

ويمكن معرفة مبلغ حساب متابعات الخليج 365 من خلال ما يلي:

الدخول على موقع حساب متابعات الخليج 365 بواسطة كلمة المرور واسم المستخدم المسجل بهما أول مرة.

الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية.

أدخل قيمة الدخل الشهري.

أدخل عدد أفراد الأسرة بالنسبة لحسابات رب الأسرة التي تتضمن تابعين.

في حالة التسجيل كمستقل لن تحتاج لهذه الخطوة.

اضغط على كلمة احسب لتحصل على مبلغ حساب متابعات الخليج 365 المتوقع.

ضوابط حساب متابعات الخليج 365

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب متابعات الخليج 365 بعد تاريخ صرف الدعم للدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020م.

وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية ( عقد إيجار موحد من منصة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية ) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، فيما تبقى مهلة إلى العاشر من شهر يونيو الماضي للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

