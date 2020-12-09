بعد وفاة 6 مشاركين في تجارب لقاح كورونا.. فايزر: لا داعي للقلق

2020-12-09

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

قال تقرير صادر من المسؤولين في هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA إن لقاح كورونا من شركة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتك فعال للغاية ولا توجد أي مخاوف تتعلق بالسلامة ولا يوجد ما يمنعه ​​من الحصول على إذن الاستخدام.

ويأتي ذلك بعد وفاة 6 أشخاص في التجارب من مجموعة عددها 44 ألف مشارك، وأكدت الشركة على أن 4 من ضمن 6 أشخاص كانوا في مجموعة اللقاح الوهمي، بينما كان الاثنان الآخران في المجموعة التي تلقت اللقاح الفعلي.

وأضافت أن الاثنين كانا أكبر من 55 عامًا، وتوفي أحدهما بسبب السكتة القلبية بعد 62 يومًا من التطعيم والآخر بسبب تصلب الشرايين بعد ثلاثة أيام من التطعيم.

وقال التقرير: تمثل جميع الوفيات المعدل الطبيعي الذي يحدث لعموم السكان من الفئات العمرية.

وقدم تقرير الـ FDA السابق نظرة أولية على مراجعة الولايات المتحدة للقاح قبل الاجتماع المزمع عقده يوم الخميس للموافقة عليه رسميًا.

وكانت أثبتت بيانات الشركة نتائج فعالية لقاح كورونا بنسبة 95 %، كما أنها لم تكشف عن مشكلات كبيرة تتعلق بالسلامة في كل من الفئات العمرية والأجناس والمجموعات العرقية والإثنية.

وقال موظفو إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إنه لا توجد بيانات كافية عن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، كما أن البيانات غير كافية أيضًا لاتخاذ أي قرارات بشأن الحوامل أو المرضعات أو الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة.

