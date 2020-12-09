شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: السماح للمعلمين بإجراء الاختبار خارج «المنصة».. وانقطاع الإنترنت ليس عذراً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - منحت وزارة التعليم معلميها ومعلماتها الخيار في وضع اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول على منصة مدرستي والاستفادة من بنك الاسئلة التي أقرته الوزارة هناك أو وضع الاختبار بالاستعانة ببرنامج forms المدمج في (تيمز)، وهو البرنامج التي يتم من خلاله تقديم الدروس افتراضيا للطلاب.

ويأتي هذا الخيار ليمنح المعلمين والمعلمات فرصة أكبر لاختيار الطريقة الأنسب لكي يؤدي بها الطلاب اختباراتهم بيسر وسهولة.

وأوضحت الوزارة أن غياب الطالب بسبب انقطاع الإنترنت طيلة اليوم الدراسي المخصص للاختبار، سيجعله عرضة لدخول اختبارات الطلبة المتغيبين، والتي ستعقد في الأسبوعين الأولين من الفصل الدراسي الثاني، بعد تقديم العذر إلى لجنة الاختبار بالمدرسة، والتي تقدر بدورها ذلك العذر بما يتوافق مع أنظمة التعليم عن بعد، سواء كان ذلك مشكلة طارئة في الاتصال، أو غيابا بعذر طبي أو غيره، مشيرة في الوقت نفسه إلى ضرورة أن يمنح الطالب فرصة أخرى للعودة إلى الاختبار واستكماله حال انقطاع الإنترنت المفاجئ وقت أداء الاختبار، شريطة أن يكون قد بدأ بالفعل في أدائه.

كما منحت وزارة التعليم صلاحية دمج الشعب والفصول إذا كان جدولهم موحدا ويدرسون جميعا عند نفس المعلم، بحيث يكون اختبارهم موحدا، وإذا تعذر ذلك فلإدارة المدرسة تكليف معلم الحصة الأولى، باختبار الطلاب في حصته في نفس وقت اختبار تلك المادة.