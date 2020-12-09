أمين العاصمة المقدسة يبحث مستجدات المنطقة الصناعية بعسفان

تتطرق إلى مشاريع درء أخطار السيول..

اجتمع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص في مقر الأمانة برئيس بلدية عسفان المهندس أيمن عثمان، ورئيس المجلس البلدي بعسفان الدكتور عايش البشري، وذلك لبحث احتياجات المواطنين للخدمات البلدية ومشروعات التنمية العمرانية بعسفان. وجرى خلال الاجتماع مناقشة سير المشروعات التنموية القائمة، وعرض النطاق العمراني الدائم بمنطقة عسفان، ومواكبة النمو السكاني الذي تشهده المنطقة، ومتابعة مشاريع درء أخطار السيول، إضافةً إلى استعراض مستجدات المنطقة الصناعية بعسفان بعد تسليمها للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية. وأكَّد أمين العاصمة المقدسة على مضاعفة الجهود لتقديم أفضل وأرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين ودعم المحافظات والقرى والمراكز التابعة لأمانة العاصمة المقدسة. اقرأ أيضًا: بالصور.. أمين مكة يكرم 63 من متقاعدي الأمانة في الحفل السنوي أمين العاصمة المقدسة يُتابع مستوى الخدمات البلدية بمكة المكرمة

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