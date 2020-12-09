السعودية اليوم / تدشين قسم البحوث السريرية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض



الرياض 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واس

دشن معالي المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض قسم البحوث السريرية في المستشفى بالرياض والهادف إلى تعزيز البحوث الطبية السريرية المبتكرة في المملكة ونقلها إلى مراحل متطورة.

وأوضح المدير العام للشؤون الطبية بالمستشفى الدكتور هايل العبدلي أن تأسيس هذا القسم يمثل نقلة نوعية في البحوث السريرية وسيعمل كوحدة مركزية للتنسيق والإشراف على إجراء واستقطاب البحوث السريرية المتطورة والمبتكرة بالتعاون مع المؤسسات الطبية والبحثية الدولية المتقدمة.

وبين الدكتور العبدلي أن وجود هذا القسم المتقدم سيعزز من التجارب السريرية لمرضى في حالات مرضية متقدمة لايتوفر لها حالياً علاجات معتمدة في الطب الحديث فيما كانت بعض هذه الحالات ترسل سابقاً إلى مراكز طبية عالمية لإجراء تجارب سريرية لعلاجات يؤمل منها أن تكون خياراً علاجياً معتمداً لمثل تلك الحالات المرضية ومن بينها العلاج الجيني والعلاج بالخلايا المناعية المعدلة وراثياً وسواها من العلاجات التي تمثل فتحاً طبياً في علاج حالات مرضية دقيقة مؤكداً أن البحوث تعمل تحت ضوابط دقيقة تضع سلامة المريض كأولوية تتم بالتعاون والتنسيق مع هيئة الغذاء والدواء .

وأضاف أن القسم سيكون نقطة انطلاق لإجراء التجارب السريرية المستقبلية مزوداً بفريق متعدد التخصصات الطبية ذوي الخبرة والكفاءة العالية لتوطين هذه الممارسة الطبية المتطورة ولتحقيق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في هذا المجال الحيوي الذي سينعكس إيجاباً على تطوير الخدمات الطبية التخصصية بما يخدم الحالات المرضية المتقدمة.

// انتهى //

13:39ت م

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